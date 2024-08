Ragioneria, in arrivo al Cdm la nomina di Daria Perrotta

Sarà il consiglio dei ministri di mercoledì prossimo a sancire il passaggio di consegne che salvo sorprese porterà Daria Perrotta alla casella di testa della Ragioneria generale dello Stato. Ieri il cda di Fincantieri ha nominato l’attuale Ragioniere generale, Biagio Mazzotta, per la presidenza, vacante da metà giugno dopo la tragica scomparsa del generale Claudio Graziano. Mazzotta occuperà il nuovo ruolo in aspettativa, dopo essersi dimesso dall’incarico di Ragioniere generale ma non dai ruoli ...

