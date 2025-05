Referendum 2025, nuovo portale del Viminale per rendicontazioni Comuni

A partire dalla tornata elettorale prevista per l’8 e il 9 giugno 2025, entra in vigore la nuova modalità di rendicontazione delle spese da parte dei Comuni, mediante l’utilizzo del portale dedicato, messo a disposizione dal ministero dell’Interno. Il Dipartimento degli Affari Interni del Viminale fornirà tutte le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo della nuova procedura telematica.

È quanto si apprende dalla circolare DAIT n. 41/2025 del 12 maggio 2025, che stabilisce inoltre il termine...