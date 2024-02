Regole di finanza pubblica: via libera all’indebitamento 2024/25 grazie al rispetto dei vincoli a livello di comparto

Con il rispetto per gli anni 2024 e 2025, a livello di comparto, dell’equilibrio richiesto dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 243/ 2012 gli enti territoriali possono procedere, nel medesimo periodo, alla legittima contrazione dell’indebitamento (articolo 10 legge 243/2012). Il via libera arriva dalla Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 5 del 9 febbraio 2024 relativa all’esito delle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio, ex ante ed ex post, da parte del comparto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi