RepowerEu, dubbi di Bruxelles su 16 misure: valgono quasi 3 miliardi, il 15% del piano di Manuela Perrone e Gianni Trovati

In tre casi viene segnalato il pericolo di violare le regole europee sugli aiuti di Stato

Big Construction site development project in Tokyo Japan









Non c’è soltanto la bocciatura secca dell’investimento da 300 milioni sui biocarburanti, evidenziato in rosso con l’invito all’Italia «a scoraggiare nel proseguire la misura». Nella lista della Commissione europea con i rilievi preliminari sul RepowerUe, recapitata al ministero dell’Ambiente, il capitolo aggiuntivo inserito nel Pnrr nella proposta di revisione trasmessa a Bruxelles il 7 agosto, compaiono 16 interventi problematici (su 17), che “cubano” 2,85 miliardi: il 14,8% del valore complessivo (19,2 miliardi) del programma per l’energia disegnato dal Governo italiano. Oltre all’esortazione a lasciar perdere la conversione delle raffinerie in bioraffinerie (si veda il Sole 24 Ore del 27 settembre) ricorre spesso l’invito a fissare «target più ambiziosi». Vale per la proposta di un programma pluriennale di tagli ai sussidi ambientalmente dannosi, verso i quali si chiede di indicare un valore finanziario, come per tanti altri progetti, dal rafforzamento delle smart grid (900 milioni) agli interventi da 92 milioni sulla resilienza climatica delle reti, dalla ricerca sull’idrogeno (140 milioni) alla digitalizzazione del sistema elettrico (140 milioni). «L’Italia - scrivono in quest’ultimo caso i tecnici di Bruxelles - deve giustificare che la misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 21c (3) d del RepowerUe, ossia in particolare che sia diretta a risolvere i colli di bottiglia interni e verso l’estero nella trasmissione e distribuzione dell’energia, a sostenere lo stoccaggio di energia elettrica e ad accelerare l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili».

Segnalata in giallo nella tabella anche la creazione di un ecosistema di dati statistici dell’energia (3 milioni): la Commissione sollecita a chiarire gli obiettivi e, soprattutto, a scongiurare il «doppio finanziamento»: bisogna evitare sovrapposizioni con le sovvenzioni di cui l’Italia già beneficia da Eurostat per migliorare la sua capacità statistica in tema di energia. Lo stesso rischio è ravvisato per il Tyrrhenian Link, che punta a realizzare un anello di linee elettriche ad alta tensione fra Sardegna, Sicilia e Campania, con un investimento a carico del Repower di 500 milioni (il 39% del totale del progetto): Bruxelles sollecita ulteriori informazioni per «distinguere meglio» tra la parte finanziata dal Repower e quella targata Bei. Più dettagli sui costi sono richiamati pure per il SACOI3, il collegamento storico Sardegna-Corsica-Italia arrivato a fine vita che il Governo vuole sostituire attingendo a 200 milioni Repower.

In tre casi è evocato il pericolo di violare la normativa Ue sugli aiuti di Stato: per i biocarburanti, per le hydrogen valleys, ossia le aree industriali dismesse dove sperimentare la produzione di idrogeno a partire da fonti rinnovabili (90 milioni), e per la riforma volta a mitigare il rischio finanziario associato ai contratti Ppa da rinnovabili, che prevede la realizzazione di una piattaforma per la negoziazione di lungo termine tra produttori e consumatori finali. «La misura dovrebbe avvantaggiare solo le parti interessate che incontrano barriere all’ingresso nel mercato dei Ppa», scrive la Commissione, chiedendo anche maggiori dettagli sul meccanismo immaginato. Critiche anche sulla proposta di un Testo unico per l’autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili: il 2026 è ritenuto un termine troppo tardivo per avere un impatto sulle misure Repower e Pnrr.

Il confronto tecnico su questo primo set di osservazioni dovrebbe concludersi domani. Ma è solo l’antipasto di un negoziato sulla riscrittura generale del Pnrr italiano che si preannuncia molto complicato. Almeno a giudicare dalle reazioni che si registrano a Bruxelles per la girandola di modifiche e rinvii chiesta dall’Italia: un eccesso di «blackloading» per nulla gradito.