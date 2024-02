Responsabilità della Pa, niente risarcimento se c’è caos normativo

Non è dovuto il risarcimento del danno qualora l’amministrazione incorra in un errore scusabile per l’esistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione fattuale. Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1087/2024.

Il fatto

È stata appellata la sentenza con cui il Tar ha respinto il ricorso proposto da una società per la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti di diniego...