Rfi appalta per quasi 1,3 miliardi la manutenzione «sistematica» dell’armamento ferroviario

Rete ferroviaria italiana ha avviato una procedura (DAC.0236.2024) per la «manutenzione sistematica dell’armamento ferroviario» sull’intera rete infrastrutturale nazione: non solo quella gestita dal gruppo Fs ma anche quella di «altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese di Trasporto». Il valore complessivo si avvicina al miliardo e 300 milioni di euro (esattamente 1.289.833.888 euro), di cui 56 milioni circa di oneri per la sicurezza e oltre 142 milioni per la fornitura di pietrisco. Questa ...

