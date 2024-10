Riciclo inerti, Barberi (Anpar): dal Cam strade forte impulso alla filiera del riciclo

Arriva un’importante spinta al mercato del riciclo dei rifiuti inerti da demolizione e ricostruzione dal decreto sui Cam per le infrastrutture stradali (Dm 5 agosto 2024) e da una nuova nicchia costituita dalla produzione di calcestruzzi e cementi, per la quale il nuovo regolamento sull’end of waste degli inerti (Dm 127 del 2024) apre inediti spiragli. E – secondo quanto annunciato dalla viceministra all’Ambiente, Vannia Gava, all’inizio della settimana intervenendo in due convegni (uno sull’Horeca...

