Nuove regole per il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione: cosa cambia dal 26 settembre

Arriva al traguardo della Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Ambiente che detta nuove regole per il riciclo di rifiuti inerti di origine minerale o derivanti da demolizioni edilizie. Il provvedimento, messo a punto per facilitare l’immissione sul mercato degli inerti recuperati come prodotti in grado di competere con le materie prime vergini, va a sostituire il decreto sull’end of waste degli inerti che era stato emanato nel 2022 (Dm Ambiente 152), ma che non è mai diventato operativo...

