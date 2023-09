Rifiuti, il Garante Privacy sanziona un Comune e due ditte per la videosorveglianza di Daniela Casciola

Link utili Garante Privacy, , provvedimento del 18 luglio 2023, n. 312 Altri provvedimenti

Gli utenti non erano stati informati adeguatamente sui sistemi installati









Una multa di 45mila euro con un provvedimento dal Garante Privacy a un Comune siciliano per aver installato alcune telecamere per il controllo della raccolta differenziata dei rifiuti in violazione della disciplina che tutela i dati personali.

Per contrastare il fenomeno diffuso dell'abbandono dei rifiuti, il Comune aveva incaricato due ditte, sanzionate anch'esse dal Garante, dell'acquisto, ...