Stop del Comune all’attività che non paga i tributi locali ma solo per violazioni gravi e definitivamente accertate Previa adozione di un regolamento approvato dal consiglio, il Suap, a seguito di segnalazione di pendenze tributarie dall’ufficio tributi dell’ente, può inibire l’avvio o sospendere un’attività produttiva in corso