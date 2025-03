Riforma conti ignorata al Sud: il 61% dei Comuni in ritardo sui bilanci

A tre giorni dalla scadenza del 28 febbraio per l’approvazione, in base all’ultimo aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci di previsione 2025/2027 sono 5.253 Comuni (il 66% del totale) ad aver approvato e registrato nella Bdap i preventivi 2025/27. Rimangono quindi 2.649 bilanci. Includendo anche i documenti previsionali approvati dalla giunta e non ancora dal Consiglio, la percentuale di presenti nella Bdap sale al 75% (5.949 su 7.902).

