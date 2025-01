Rimborso spese per l’esecuzione di un incarico fuori dalla base imponibile Irpef e Iva

L’articolo 5 del Dlgs 192/2024 ha apportato modifiche alle regole di determinazione del reddito da lavoro autonomo sostituendo l’articolo 54 del Tuir con i nuovi articoli da 54 a 54-septies. In tema di rimborsi spese il nuovo articolo 54, comma 2, lettera b) stabilisce che «non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente». Anteriormente...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi