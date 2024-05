Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: incentivati gli impianti pubblici per la creazione di energia da rinnovabili

La Regione Basilicata ha attivato un bando per sostenere la realizzazione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili: biomassa, biogas, eolico, solare e fotovoltaico, che utilizzino le risorse naturali presenti nelle aree rurali, con una potenza massima pari a 20 kW. È consentito l’ampliamento di impianti esistenti a condizione che la potenza finale a conclusione del progetto non superi i 20 kW. Il bando è rivolto a Comuni, singoli o associati. Il budget disponibile è pari a 1.500.000 euro, con un massimale d’investimento 50.000 euro e con limite minimo di 20.000 euro. Il contributo è concesso in conto capitale, intensità di aiuto pari al 100% dell’investimento ammesso. Le spese ammissibili devono essere riferite ai costi di investimento di : a. Impianti, macchinari e attrezzature connesse all’investimento; b. Opere edili e viarie strettamente necessarie e connesse all’installazione e al funzionamento degli impianti, entro il 10% del costo progetto; c. Spese generali quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico – forestali, geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% costo progetto; d. Cartellonistica obbligatoria sino ad un massimo di 250 euro. Scadenza: 17 giugno 2024. Sito web

Basilicata: 3 milioni per la riqualificazione di habitat rurali e agro-silvestri

La Regione Basilicata ha attivato un bando per sostenere la riqualificazione di habitat rurali, l’inserimento di infrastrutture verdi finalizzati alla ricucitura ecologica (costituzione/ricostituzione di siepi e filari) nonché il ripristino di elementi architettonici del paesaggio agrario quali i muretti a secco, i terrazzamenti e la rete di strutture atte alla regimentazione delle acque superficiali. Il Bando attiva le residue risorse finanziarie della sottomisura 4.4 ed è indirizzato a investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o gestori di Siti Natura 2000. La dotazione finanziaria è pari a 3.000.000 euro con massimale di progetto pari 50.000,00 euro IVA inclusa. Il contributo sarà concesso in conto capitale, con una intensità di aiuto pari al 100% dell’investimento ammesso. Possono presentare un progetto le amministrazioni comunali ed enti gestori di aree protette ed Aree Natura 2000. Sono ammissibili le seguenti attività : a. Realizzazione di punti di ristoro e di osservazione di specie animali e vegetali; b. Realizzazione e ripristino di muretti a secco; c. Investimenti non produttivi all’interno dei Siti Rete Natura 2000 e delle Aree parco. Scadenza: 17 giugno 2024. Sito web

Marche: 24 milioni per il rilancio economico turistico dei borghi

La Regione Marche ha attivato una misura per incentivare progetti per la riqualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei borghi storici marchigiani, tramite il rilancio delle attività economiche e turistiche lì presenti. Le risorse destinate dall’amministrazione al provvedimento ammontano a 24.000.000 di euro, di cui 9,5 milioni di fondi regionali e 15 milioni di Fondo di rotazione, e fanno parte di una dotazione più ampia che comprende anche diverse linee di intervento e riserve nei bandi europei, per un totale di oltre 100 milioni di euro. Il bando è dedicato ai Comuni per sostenere proposte di una progettualità unitaria e coerente, con forte valore identitario, che preveda sia interventi con beneficiario pubblico, sia misure a beneficio delle attività economiche del borgo con strategie pubblico/privato. È prevista la concessione di un contributo nel limite massimo di 500.000 euro per i progetti presentati dal Comune in forma singola o nel limite di 1.000.000 euro per il progetto presentato da una rete di Comuni tramite il Comune capofila (a beneficio di massimo tre Comuni, in riferimento a massimo 3 borghi).Il termine per la presentazione delle domande sarà il 20 settembre 2024 alle ore 12. Sito web

Lazio: 2 milioni per la manutenzione di scuole dell’infanzia e sezioni primavera

La Regione Lazio ha attiva l’erogazione di contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, unitamente ad interventi di efficientamento energetico, nelle “Suole dell’Infanzia” comunali e delle “Sezioni Primavera” comunali, al fine di promuovere un generale miglioramento degli standard delle strutture pubbliche destinate ai bambini dai 24 mesi ai 6 anni. Il bando è stato approvato dalla direzione inclusione sociale della Regione Lazio i cui beneficiari sono esclusivamente i Comuni del Lazio e il dipartimento scuola, lavoro e formazione professionale di Roma Capitale (in nome e per conto dei singoli Municipi). La proposta progettuale deve prevedere obbligatoriamente interventi di efficientamento energetico per almeno il 40% dell’importo a base d’asta. In ogni caso, i lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 31 agosto 2025.La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a 2.000.000 di euro. Scadenza: 31 maggio 2024. Sito web

Emilia Romagna: approvato il bando 2024 per i contributi alle polizie locali

Con la delibera n. 656/2024 la giunta della Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando rivolto ai Comuni per accedere ai contributi 2024 per le strutture di polizia locale. Ogni ente potrà presentare un unico progetto riferito alla medesima struttura di polizia locale. In caso di corpi intercomunali potrà essere presentato un solo progetto di qualificazione della struttura di polizia locale da parte dell’ente a cui è stata delegata la funzione (unione o ente capofila della convenzione). I progetti dovranno terminare entro il 31 dicembre 2024, ed entro il 31 marzo 2025 gli enti locali dovranno obbligatoriamente presentare la rendicontazione finale. Le domande potranno riguardare: la realizzazione di progetti finalizzati allo scambio e alla collaborazione tra comandi; la realizzazione di progetti a carattere innovativo o sperimentale, di rilievo regionale per la polizia locale. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 27 maggio 2024. Sito web