Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza









Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: contributi 2023 ai Comuni per opere o vigilanza in zone sismiche

Aperto un bando che prevede contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni, della Regione Lombardia singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (legge regionale 33/2015, articolo 2, comma 1), relativi all'annualità 2023. Destinatari della misura sono tutti i 202 Comuni, singoli o associati, classificati nelle zone sismiche 2 e 3 secondo la Dgr n. 2129 del 2014 con accelerazione massima al suolo ag > 0,125 g e ricompresi nell'Allegato 7 dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 978 del 2023. Sovvenzione a fondo perduto. La quota massima rendicontabile è: 1.800,00 euro per i 145 Comuni classificati in zona sismica 3 con ag > 0,125 g; 4.000,00 euro per i 57 Comuni classificati in zona sismica 2 con ag > 0,125 g, più una eventuale premialità ripartita proporzionalmente in funzione del numero di autorizzazioni rilasciate nel 2022. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dalle ore 10:00 del 2 ottobre 2023 ed entro le ore 16:00 del 30 ottobre 2023. Sito web

Lombardia: bando Recap per riqualificare energeticamente i beni di enti locali e parchi regionali

Il Bando Recap eroga contributi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli enti locali e dei gestori dei parchi regionali. Sono ammissibili sedi e strutture dove viene svolta l'attività amministrativa dell'ente, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, biblioteche. Sono finanziati interventi di riqualificazione edilizia e per impianti a fonti rinnovabili, nonché per l'utilizzo e la gestione degli impianti per ottimizzare i consumi energetici. Il budget disponibile è pari a 25.000.000,00 euro. La domanda di partecipazione al bando, una sola per Ente richiedente, deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Bandi online dalle ore 10.00 di martedì 12 settembre 2023 alle ore 16.00 di giovedì 14 dicembre 2023 . Sito web

Piemonte: contributi per il recupero della viabilità nei dei Comuni montani in provincia di Cuneo

Finanziamento, a favore dei Comuni totalmente montani della provincia di Cuneo, di interventi per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità, finalizzati alla sicurezza del territorio montano . Il bando è rivolto ai Comuni totalmente montani della provincia di Cuneo con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti. La dotazione finanziaria è pari a 1.750.000 euro. Le domande dovranno essere presentate - unicamente compilando il modulo di domanda allegato in formato pdf. - dal 18 settembre 2023 - 08:00 al 14 ottobre 2023 - 12:00 -Il modulo dovrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it. Sito web

Emilia Romagna: Progetto Cooperazione leader "Cammini"

La Regione Emilia Romagna ha aperto un bando rivolto ai Comuni singoli, alle Unioni dei Comuni e a enti di gestione delle aree protette. Le domande possono essere inviate dal 14 settembre 2023 al 21 novembre 2023 ore 17.00. Il budget disponibile è pari a 130.861 euro e il sostegno è al 100% dei costi. Queste le spese ammissibili: opere edili; attrezzature e strumentazioni connesse alla realizzazione degli interventi; arredi, fontanelle, pontili, e altri materiali e/o attrezzature necessari ad attrezzare i percorsi interessati dai Cammini; costi di demolizione e/o costi di abbellimento dei siti attraverso l'acquisto e messa a dimora di piante autoctone e/o acquisto di arredi e/o altri elementi necessari alla mitigazione dei detrattori ambientali e paesaggistici collocati lungo i percorsi oggetto dell'intervento; segnaletica stradale, cartellonistica e tabelle informative; spese generali nel limite massimo del 10% delle spese di investimento ammissibili. Sito web

Campania: bando per adozione dei Peba per eliminazione barriere architettoniche nei Comuni e nelle scuole

Pubblicato l'avviso pubblico per l'adozione dei Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche) nei Comuni e abbattimento di barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici. Due le linee d'intervento. Linea di Intervento I: attivazione delle procedure per l'adozione dei Peba nei Comuni, al fine di promuovere la rimozione delle barriere architettoniche, da finanziare attraverso fondi ministeriali; Linea di Intervento II: finanziamento di progetti proposti dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Campania per l'abbattimento delle barriere architettoniche rilevate all'interno delle Strutture scolastiche e comunicate ai Comuni di riferimento ai fini della redazione/aggiornamento dei rispettivi Peba, da finanziare con il PR FESR Campania 2021-2027 – Azione 4.2.1. "Migliorare i sistemi di educazione, istruzione pre-scolare, primaria e secondaria, nonché di formazione continua". Le domande potranno essere presentate mediante servizi digitali a partire dalle ore 00:00 del 21 settembre 2023 e fino alle 23:59 del 3 novembre 2023, fatte salve eventuali proroghe, ai seguenti link.