Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: efficientamento energetico, al via il bando per le strutture sanitarie pubbliche

Il bando attivato dalla Regione Piemonte è rivolto alle aziende sanitarie regionali ( Asr) ed è finanziato dal Fesr Piemonte 2021/2027, priorità II - transizione ecologica e resilienza - con 17.090.909 euro per l’azione II.2i.1 “Efficientamento energetico negli edifici pubblici” e 6.409.090 euro per l’azione II.2ii.1 “Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici”. La misura consente alle Asr di rendere più efficiente dal punto di vista energetico il sistema integrato edificio-impianto, abbattendo i consumi di energia primaria connessi alle prestazioni termiche degli involucri, al sistema di produzione, distribuzione, regolazione e utilizzo dell’energia e, di conseguenza, la spesa legata al consumo energetico che negli ultimi anni è aumentata in modo considerevole. L’agevolazione può coprire fino all’80% dei costi ammissibili e sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 300.000 euro. Le domande possono essere inviate dal 9 settembre 2024 - 10:00 al 30 giugno 2025. Si tratta di un finanziamento a sportello. Sito web

Sardegna: previsti contributi per gli enti locali finanziariamente compromessi

Pubblicato dalla Regione Sardegna l’avviso pubblico finalizzato all’erogazione di «Finanziamenti agli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l’onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali». Gli enti locali dovranno presentare la domanda entro il 30 settembre 2024 tramite Pec all’indirizzo: enti.locali@pec.regione.sardegna.it - Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti entro il prossimo 23 settembre ai seguenti recapiti: Dott.ssa Giulia Canu – gcanu@regione.sardegna.it; Dott.ssa Daniela Solinas – disolinas@regione.sardegna.it L’intero importo del finanziamento sarà liquidato in un’unica soluzione ai soggetti beneficiari, a conclusione del procedimento di assegnazione delle risorse. La rendicontazione finale, con le attestazioni delle somme effettivamente utilizzate dall’ente per le finalità di cui trattasi, dovrà essere presentata al servizio enti locali entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter effettuare le eventuali compensazioni. Sito web

Toscana: 546mila euro per la riqualificazione di strutture sociali e sociosanitarie

Con il decreto 19483 del 26 agosto 2024 la Regione Toscana ha emanato un bando per l’assegnazione agli enti pubblici di contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e sociosanitario per zona-distretto. I soggetti beneficiari sono gli enti locali e altri soggetti pubblici del territorio regionale, allo scopo di sostenere la realizzazione di progetti di investimento relativi alla costruzione, ristrutturazione o riqualificazione di opere e interventi con finalità sociali destinate ai servizi alla persona. Potranno essere ammessi progetti riguardanti: la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi ampliamenti e nuove destinazioni d’uso), di immobili e/o parti di immobili che insistono sul territorio toscano; l’acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi; l’acquisto di beni durevoli quali arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi. Nel bando sono previste risorse regionali per 546.000 euro per finanziare progetti con cofinanziamento minimo di almeno il 15% da parte del soggetto richiedente. Le domande di ammissione al contributo entro l’8 ottobre 2024. Sito web

Liguria: stanziati fondi per sostenere le strutture socioeducative per minori

La Regione Liguria ha previsto lo stanziamento di contributi per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socioeducative in particolari situazioni di emergenza. Possono accedere ai contributi stanziati i Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2023 fino ai 10.000 abitanti. Sono ammissibili le spese sostenute o da sostenere nell’anno 2024 riferite a rette: per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di minorenni affidati dal Tribunale ai servizi sociali del Comune, anche presso strutture genitore-bambino; per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di maggiorenni fino agli anni 21 per i quali sia stato disposto il cosiddetto “prosieguo amministrativo” della tutela. Sono escluse le spese riferite all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in quanto già oggetto di supporto economico dello Stato attraverso apposito fondo nazionale. Nel caso di inserimento in strutture genitore-bambino, la spesa riferita al genitore è ammissibile solo per i periodi di effettiva presenza in struttura del genitore insieme al minore. Il budget disponibile è pari a 100.000 euro. Le domande devono essere presentate entro il 23 settembre 2024. Sito web

Umbria: efficientamento energetico, oltre 8,8 milioni per fotovoltaico e solare termico

La Regione Umbria intende sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, attraverso il finanziamento di impianti fotovoltaici, anche integrati con sistemi di accumulo energetico, a servizio di edifici e strutture di proprietà pubblica e destinati a uso pubblico. Destinatari dei contributi sono i Comuni. Le risorse destinate al finanziamento del presente bando ammontano a 8.825.000 euro. Ai fini dell’ammissibilità, gli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici devono essere dimensionati in funzione dell’esigenza energetica dell’edificio oggetto di istanza ai fini del presente bando. È consentito il sistema dell’autoconsumo a distanza solo ed esclusivamente se destinato al soddisfacimento energetico dell’edificio oggetto di istanza ai fini del presente bando. Sono inoltre ammissibili anche le opere strutturali volte a consentirne l’installazione in sicurezza, nonché l’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria al servizio del medesimo edificio. Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre 2024. Sito web