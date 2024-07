Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Campania: 600mila euro per bonificare dall’amianto gli edifici pubblici

La Regione Campania ha approvato un bando per l’erogazione di contributi per interventi di bonifica da amianto da effettuarsi in edifici di proprietà pubblica. Possono partecipare gli enti pubblici, come definiti dall’articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001, aggiornato dal Dlgs n. 75/2017, proprietari di edifici in cui sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto. Il budget disponibile è di 600mila euro per il 2025 e altri 600mila euro per il 2026. Il contributo è destinato a coprire, in forma di rimborso, il costo sostenuto dagli enti pubblici per l’intervento di bonifica da amianto derivante dal quadro economico del progetto esecutivo, approvato dall’ente richiedente, nei limiti di quanto specificato nel bando, all’allegato A. Le istanze per il 2025 dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2024 e quelle per l’annualità 2026 entro il 31 maggio 2025. Sito web

Emilia Romagna: 137 milioni per potenziare e migliorare la viabilità provinciale

L’accordo per lo sviluppo e la coesione tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Emilia-Romagna per la programmazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 prevede 137 milioni di euro per promuovere la realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento e interventi di potenziamento, messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione straordinaria di tratti stradali strategici (provinciali e comunali) per il territorio regionale, oltre che interventi di riqualificazione e potenziamento di infrastrutture aeroportuali. Le richieste potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 30 settembre alle ore 17:00 del 16 ottobre 2024 (prima tranche da 100 milioni di euro relativa all’anno 2024). Saranno poi avviate ulteriori manifestazioni di interesse nel 2025, fino a esaurimento delle risorse. La condizione di ammissibilità è l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento. Potranno presentare le candidature le otto province del territorio regionale e la Città metropolitana di Bologna. Sito web

Lombardia: 400mila euro per la realizzazione di grandi eventi sportivi

La Regione Lombardia ha aperto la seconda finestra temporale per richiedere contributi per la realizzazione di grandi eventi sportivi tra il 16 settembre 2024 e il 15 marzo 2025. Le domande dovranno pervenire entro il 31 luglio 2024. Possono partecipare: Comuni, associazioni sportive dilettantistiche (Asd), federazioni sportive, enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo. Gli eventi sportivi ammessi al contributo dovranno essere di rilevanza internazionale ed essere organizzati sul territorio lombardo, dovranno inoltre contribuire per valore, prestigio e specificità al percorso di avvicinamento ai giochi olimpici e paralimpici 2026, alla promozione dell’immagine regionale e alla valorizzazione del territorio, assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà regionali. La dotazione finanziaria per il secondo semestre è di 400mila euro. Sito web

Sardegna: lavoro, al via le domande 2024 del programma LavoRas

Pubblicato l’Avviso per l’attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2024” del Programma Integrato Plurifondo per il LavoRAS promosso dalla Regione Sardegna. L’Avviso rivolto ai Comuni del territorio regionale prevede l’attivazione di nuovi cantieri finalizzati all’occupazione di disoccupati e disoccupate. I Comuni potranno procedere con l’attuazione diretta del cantiere o delegandone la gestione a società in house, e/o a cooperative sociali di tipo B, e/o a cooperative del settore agricolo e forestale. La dotazione finanziaria, pari a 44.500.000 euro, è ripartita in favore dei Comuni ed è diretta all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con il duplice obiettivo di rispondere all’elevato tasso di disoccupazione di coloro che possiedono un basso livello di occupabilità e di potenziare i processi territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni comuni. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 22 luglio 2024 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2024. Sito web

Commissione europea: aperta l’edizione 2025 del premio Access City Award

La quindicesima edizione del concorso Access City Award ha aperto le candidature 2025, il concorso premia le città che si sono adoperate per diventare più accessibili alle persone con disabilità. In occasione dei Giochi olimpici e paraolimpici di Parigi 2024, la Commissione dedicherà inoltre una menzione speciale alle “infrastrutture sportive accessibili”. Il concorso, organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità, è aperto alle città dell’UE con più di 50mila abitanti. I vincitori del 1°, 2° e 3° posto riceveranno rispettivamente premi del valore di 150mila, 120mila e 80mila euro. Le città vincitrici saranno annunciate in occasione della cerimonia di premiazione della conferenza sulla giornata europea delle persone con disabilità, in programma il 28 e 29 novembre 2024. Le città possono candidarsi entro le ore 23:59 del 10 settembre 2024. Sito web