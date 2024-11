Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lazio: cultura, adesione al polo bibliotecario regionale del Servizio bibliotecario nazionale

Con il presente avviso la Regione Lazio procede all’apertura dei termini per l’adesione al nuovo polo bibliotecario regionale Sbn – RL1 definendo i requisiti che devono possedere le biblioteche interessate ad aderire al polo RL1, i criteri, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di adesione. Possono presentare istanza di adesione al polo RL1 gli enti locali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti privati, inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, non aventi finalità di lucro, titolari o gestori di biblioteche aperte al pubblico ubicate nel territorio regionale del Lazio, ivi comprese le biblioteche scolastiche e le biblioteche mobili. A pena di esclusione, l’istanza di adesione al polo RL1 dovrà essere presentata entro le ore 18:00 di lunedì 25 novembre 2024. Sito web

Piemonte: attivati contributi per la gestione associata di funzioni comunali 2024

E’ stato approvato dalla Regione Piemonte, con la Dd n. 574 del 11 novembre 2024, il bando per la presentazione delle domande finalizzate a ottenere i contributi in conto anno 2024, a sostegno della gestione associata di funzioni fondamentali comunali delle Unioni di Comuni inserite nelle Carta delle Forme associative del territorio regionale. L’importo del contributo è proporzionale: al numero dei Comuni facenti parte dell’Unione; al numero dei Comuni aderenti per i quali ciascuna funzione è gestita; al numero di mesi di svolgimento di ciascuna funzione. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 24 Novembre 2024. Il budget disponibile è pari a 4.507.967 euro. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da una scheda sintetica delle attività svolte nell’anno 2024 da compilarsi su apposito modello allegato al bando o, in alternativa, nel modello on line al seguente link. Sito web

Puglia: al via fondi per migliorare la gestione del rischio idraulico

La Regione Puglia ha previsto un avviso per selezionare proposte progettuali finalizzate alla gestione del rischio idraulico attraverso interventi in grado di: migliorare la capacità di deflusso dei corsi d’acqua; di limitare la velocità delle piene; di ripristinare la continuità dei corsi d’acqua. Il bando è rivolto ai Comuni pugliesi in forma singola o in forma associata che possono proporre interventi da eseguirsi su corpi idrici e su canali di propria competenza. Tali interventi dovranno contribuire a limitare le esondazioni nelle aree più a valle, preservando i centri abitati e, in generale, le aree che potrebbero subire danni. Il budget è di 44.350.000 euro a valere sul PR Puglia 2021-2027 – Priorità II “Economia verde”, Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”, sub-Azione 2.5.3. La domanda di partecipazione, deve essere inviata entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2024. Sito web

Puglia: aperto avviso per i Comuni per supportare la pubblicazione dei dati aperti

La Regione Puglia ha attivato un avviso rivolto ai Comuni del territorio regionale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come risultanti dagli ultimi dati resi disponibili dall’ISTAT, in forma singola, che intendono pubblicare dati aperti con sistemi automatici o semi‐automatici sul portale www.dati.puglia.it e per il tramite di questa la piattaforma nazionale www.dati.gov.it. L’intervento si inquadra nella strategia delineata attraverso il documento programmatico #PugliaDigitale2030, approvato con Dgr 1604/2023, di promozione di un grande sistema di opportunità, per i cittadini e per le imprese, nella prospettiva di servizi sempre più avanzati attraverso la messa a disposizione di dati aperti e un loro riutilizzo sempre più esteso da parte del mondo della ricerca, dei professionisti e delle imprese. Il budget è di 130.000 euro e prevede un contributo nella misura forfettaria fissa di 5.000 euro per singolo Ente. Le domande devono essere inviate entro il 4 dicembre 20204. Sito web

Puglia: attivato bando per la digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni

La Regione puglia ha attivato un avviso pubblico per l’informatizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni. Possono presentare domanda le esclusivamente le amministrazioni Comunali regionali, in forma singola o in forma aggregata, aventi non meno di 15.000 abitanti, come risultanti dai dati ISTAT relativi al censimento anno 2022. Il budget è di 20.000.000 di euro a valere sul PR Puglia 2021/2027, Priorità I “Competitività e Innovazione”, Azione 1.8 “Interventi di digitalizzazione della Pa e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini ed imprese”. La selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. I Soggetti proponenti potranno presentare la proposta progettuale fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2026. Sito web