Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: 15 milioni per finanziare progetti in favore di famiglie e minori

La Regione Lombardia ha previsto l’attivazione del bando “Sprint! Lombardia insieme” iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori. L’avviso pubblico intende sostenere la programmazione locale degli ambiti territoriali per lo sviluppo dei servizi in favore dei minori e dei nuclei familiari. Nel quadro della programmazione sociale territoriale, gli ambiti, attraverso l’iniziativa “Sprint! Lombardia insieme”, potranno progettare iniziative per accrescere l’offerta di servizi per le famiglie con figli in età 3-18 anni con particolare attenzione ai bisogni educativi dei minori e alle esigenze di conciliazione dei genitori legate al tempo quotidiano post scuola e ai periodi di chiusura scolastica. I beneficiari del presente Avviso sono i 91 Ambiti territoriali presenti in Lombardia e la domanda per il finanziamento può essere presentata dal Comune o l’ente pubblico individuato come Capofila. Ogni ambito può presentare una sola proposta progettuale, che potrà essere realizzata attraverso due modalità: in forma singola, prevedendo una procedura di affidamento a soggetti terzi, o in partenariato. La dotazione finanziaria complessivamente ammonta a 15.000.000 euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12.00 del 30 maggio 2024 e fino alle ore 16.00 del 30 ottobre 2024. Sito web

Sardegna: finanziati i progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e cittadinanza globale

La Regione Sardegna ha approvato e pubblicato il “Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, destinato agli enti pubblici titolari di CEAS della rete INFEAS - annualità 2024” . I soggetti proponenti dovranno presentare proposte progettuali riguardanti interventi di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, in tema di adattamento ai cambiamenti climatici, che coinvolgano cittadini, studenti e portatori d’interesse (giovani e adulti). I progetti dovranno essere rivolti alle scuole e alla cittadinanza dell’intero territorio regionale. Le risorse del bando ammontano complessivamente a 1.175.000 euro. L’importo massimo del finanziamento regionale che può essere assegnato a ciascun progetto è pari a 25.000 euro, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili. Le domande dovranno essere indirizzate all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI), e trasmesse via PEC all’indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it entro le ore 24.00 del 17 giugno 2024. Sito web

Sicilia: aperto il bando per i fondi per la vigilanza e il salvataggio nelle spiagge libere

Attivato un avviso dall’assessorato regionale delle autonomie locali della Sicilia, rivolto ai Comuni del territorio, che hanno l’obbligo di dotarsi del servizio di vigilanza e il salvataggio nelle spiagge libere, come previsto dalla legge regionale 17 del 1998, assicurando assistenza balneare con cadenza quotidiana, senza interruzioni, dalle 9 alle 19 per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno. La dotazione finanziaria complessiva è di 1 milione di euro. La prevenzione e la tutela della incolumità dei bagnanti nella stagione estiva deve essere garantita dalla presenza di bagnini di salvataggio, dotando le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Capitanerie di porto. L’istanza per l’ammissione al contributo dovrà essere trasmessa al dipartimento regionale delle Autonomie locali – Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni” esclusivamente, mediante apposito servizio di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 15 giugno 2024 a dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it. Sito web

Veneto: 35mila euro per costituire e riorganizzare Unioni di Comuni e Unioni montane

Attivato un contributo dalla Regione Veneto destinato a concorrere alle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di fusione di Comuni, integrati da un preliminare sondaggio per verificare il consenso degli elettori, nonché dalla predisposizione di un piano di comunicazione e informazione della cittadinanza e ai vari portatori di interesse sia interni che esterni all’amministrazione; progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, finalizzata alla costituzione di una Unione di Comuni tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia e ambito Ats, non appartenenti all’area omogenea montana e parzialmente montana; progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, finalizzata alla costituzione di un’Unione montana tra Comuni contigui. Il budget disponibile è di 35.000 euro. Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell’80% delle spese preventivate e ammesse nei limiti massimi previsti dalla tabella contenuta nel bando. Le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse per via telematica al seguente indirizzo PEC: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it entro il termine del 31 ottobre 2024. Sit o web

Commissione europea: programma “Horizon” prossima l’attivazione del bando Zero-pollution cities

Nell’ambito del programma della Commissione Europea Horizon Zero-pollution citiesla Commissione europea sta per attivare un bando per finanziare progetti che coinvolgano almeno due città nella lotta all’inquinamento. Idealmente almeno una città in ciascun progetto dovrebbe essere una città selezionata per la missione dell’UE Climate-Neutral Smart Cities e/o una città firmataria dell’accordo Green City dell’UE. I candidati dovrebbero proporre progetti che forniscano migliori e innovative misure locali contro l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e/o del rumore. Budget 20.000.000 euro. Sovvenzione a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili. Data apertura del bando 17 settembre 2024, scadenza 16 gennaio 2025. Sito web