Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: prorogato il fondo per la progettazione di opere infrastrutturale

La Regione Basilicata ha prorogato il “fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di interventi a carattere infrastrutturale” volto a sostenere le spese di progettazione direttamente connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali localizzati interamente sul territorio regionale e che risultino coerenti con gli indirizzi della programmazione unitaria regionale. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal fondo i Comuni della Basilicata anche in forma associata. Sono finanziabili le spese relative all’acquisizione di servizi di architettura e ingegneria; sono altresì riconoscibili le spese per rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alle progettazioni, nonché le spese connesse alla verifica e validazione della progettazione, ove sia necessario procedere ad affidamento esterno delle stesse. Il budget disponibile è pari a 2.600.000 euro. Scadenza: 31 dicembre 2025. Sito web

Friuli Venezia Giulia: contributi ai Comuni per gli interventi di eliminazione criticità

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia 19 marzo 2018, n. 10 “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità” ha previsto, all’articolo 8, il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche attuate o da attuarsi in adesione ai criteri metodologici della progettazione universale. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal servizio competente e da compilare esclusivamente online accedendo al “portale dell’accessibilità in Friuli Venezia Giulia”. Il finanziamento potrà arrivare al massimo al 70 per cento del costo complessivo dell’intervento e non può, in ogni caso, superare l’importo di 100.000 euro annui. La domanda deve essere redatta online accedendo al link pubblicato nel menù a destra dalle ore 9.00 del 2 gennaio 2025. Sito web

Friuli Venezia Giulia: fino a 60mila euro per manutenere le strade delle comunità montane

La Regione Friuli Venezia Giulia con l’articolo 5, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 “Legge di stabilità 2025”, ha autorizzato la concessione di contributi alle comunità montane del territorio regionale per interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni facenti parte delle medesime comunità. Il contributo massimo concedibile per singola comunità montana è di 60.000 euro, secondo la disponibilità delle risorse. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata da una relazione preliminare di sintesi degli interventi da realizzarsi a cura dei Comuni. La domanda dovrà essere inviata alla direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio infrastrutture e opere strategiche – tramite la seguente Pec territorio@certregione.fvg.it. Le richieste di contributo sono trattate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, desunto dalla data e dall’ora di ricezione del messaggio Pec e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Sito web

Lombardia: Avviata la ricognizione per interventi urgenti e contributi di autonoma sistemazione

Gli Enti locali e altri enti pubblici dell’intera Provincia di Bergamo, dei Comuni di Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno e Oggiono, in Provincia di Lecco, e dei Comuni di Gargnano, Bagolino, Pertica Bassa e Lavenone, in Provincia di Brescia, che abbiano riscontrato danni sul proprio territorio e/o patrimonio di competenza a seguito degli eventi calamitosi occorsi nel periodo compreso tra l’8 e il 12 settembre 2024 possono presentare domanda per ottenere ristorni entro il 5 febbraio 2025. È stata aperta la fase di ricognizione dei fabbisogni per interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici essenziali e delle infrastrutture di reti strategiche. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024, per l’attuazione dei primi interventi urgenti sono stati stanziati 2.800.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Sito web

Veneto: fino a 500mila euro per adeguare e ristrutturare gli impianti sportivi pubblici

Approvato dalla Regione Veneto il Bando a favore dei Comuni e Unione di Comuni per l’individuazione degli interventi finanziabili nell’ambito della linea di azione “Adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di Enti Locali”, per la riqualificazione di strutture all’aperto o al chiuso, preposte allo svolgimento di manifestazioni sportive. In sede di istanza (Allegato B del Bando) dovrà essere indicata una sola tipologia di intervento ritenuta prevalente (per importo) rispetto alle altre eventualmente previste: 1. realizzazione di opere di adeguamento degli impianti sportivi e/o di rifacimento/efficientamento igienico, impiantistico e/o opere strutturali di messa in sicurezza statica degli stessi; 2. realizzazione di opere di adeguamento energetico e di sicurezza degli impianti sportivi; 3. realizzazione di opere per il miglioramento/ampliamento degli impianti sportivi. L’entità massima del contributo regionale è pari al 80% della spesa ammissibile totale. L’importo minimo del contributo è pari ad 200.000 euro mentre l’importo massimo è pari ad 500.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 3 marzo 2025. Sito web