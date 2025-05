Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Friuli Venezia Giulia: uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il “Bando per iniziative progettuali riguardanti l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione” ai sensi dell’articolo 8 della legge 38/2001 e dell’articolo 19 della legge regionale 26/2007. Possono beneficiare dei contributi le pubbliche amministrazioni e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena, anche non aderenti alla rete, possono beneficiare di contributi per iniziative volte a favorire l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione. I contributi erogabili per ogni variano – a seconda della tipologia del progetto – vanno dai 10.000 e ai 40.000 euro. Le domande devono essere presentate usando l’apposita modulistica, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it entro il 9 maggio 2025. Sito web

Friuli Venezia Giulia: Al via Cherry “making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY”

L’iniziativa - finanziata da INTERREG Europe 2021-2027 - ha l’obiettivo di sostenere la resilienza delle imprese culturali e creative e supportare il loro ruolo nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale a livello regionale, e in particolare dei numerosi parchi e giardini storici privati presenti in Friuli Venezia Giulia. Il Bando è volto alla selezione di interventi indirizzati alla costituzione di un partenariato pubblico-privato (PPP) tra la Regione, i proprietari di parchi e giardini storici del territorio regionale e le imprese culturali e creative (ICC) del territorio regionale come fornitori di servizi, avente ad oggetto azioni di valorizzazione attraverso la cultura dei parchi o giardini. Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria pari a 67.500 euro. Il finanziamento regionale per ciascun progetto va da un minimo di 5.000 fino ad un massimo di 10.000 euro. Domande entro le ore 16:00 del 31 maggio 2025 e gli interventi dovranno concludersi entro il 30 settembre 2025. Sito web

Marche: previsti finanziamenti per valorizzare l’arte contemporanea

La Regione Marche ha lanciato un bando rivolto a Comuni, associazioni e fondazioni private il cui obiettivo è incentivare l’aggregazione di più soggetti in una logica di progettazione di rete, sostenere la circuitazione internazionale e l’innovazione nei contenuti, con attenzione ai linguaggi espressivi, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dai bandi e dalle progettualità condivise. In tal senso si intende sostenere prioritariamente le proposte progettuali che si confrontino con contesti internazionali - per allargare il network ad attori, istituzioni, spazi espositivi - e di ricerca di alta riconoscibilità, in modo da incentivare un interscambio che possa avere importanti sviluppi anche nel settore turistico-culturale. Il budget disponibile è pari a 441.510 euro. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 15 maggio 2025. Sito web

Puglia: contributi per il sostegno di sagre, fiere, eventi e manifestazioni

II quadrimestre 2025 Con determinazione della sezione coordinamento dei servizi territoriali n. 60 del 28 aprile 2025 la Regione Puglia ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno di sagre, fiere, manifestazione ed eventi” per il secondo quadrimestre dell’annualità 2025. Sono ammessi alla procedura enti pubblici e pubbliche amministrazioni, proloco, associazioni, fondazioni, consorzi di tutela. I soggetti interessati dovranno inviare la propria istanza entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31 agosto 2025 (salvo chiusura anticipata per raggiungimento budget, opportunamente comunicato), compilando il form e caricando la documentazione sulla piattaforma digitale al seguente link: https://regionepuglia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CONTR_C2_2025 Il budget totale, a disposizione per il II quadrimestre, per gli eventi che si realizzano entro il 31 agosto 2025, è pari a 130.000 euro. Sito web

Sardegna: al via il riconoscimento dei poli per l’infanzia 2025/2026

La Regione Sardegna ha attivato la procedura per il riconoscimento per l’annualità 2025/2026 dei Poli per l’infanzia che accolgono almeno un servizio educativo e una scuola dell’infanzia (statale o paritaria). Le strutture si caratterizzano come laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. Sono numerose le tipologie di servizi educativi per l’infanzia che offrono differenti modalità di esperienze ai bambini e intendono rispondere anche a esigenze dei genitori diverse sul piano organizzativo o per sensibilità culturali. Il decreto legislativo 65/2017 distingue due categorie principali di servizi educativi per l’infanzia: la prima categoria comprende il Nido e il Micronido, che accolgono bambini dai 3 ai 36 mesi di età, differenziandosi per la capacità di accoglienza, e la Sezione primavera per bambini tra i 24 e i 36 mesi. La seconda categoria riguarda i servizi integrativi che, con diverse formule organizzative e progettuali, arricchiscono l’offerta educativa sui territori. La domanda per il riconoscimento del polo per l’infanzia dovrà essere trasmessa fino al 20 giugno 2025 tramite Pec all’indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it Sito web