Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: attivati fondi per servizi ecosistemici, biodiversità e risorse naturali

La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando per la valorizzazione della rete dei centri di interpretazione del paesaggio (CIP). Il Bando è rivolto ai Comuni singoli localizzati nel territorio del Gal Valli Marecchia e Conca ed è dotato di un budget pari a 116.504 euro. Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di 30.000 euro Iva inclusa. Sono ammissibili le seguenti spese: impiantistica nel limite del 10% dell’investimento complessivo; software, attrezzature informatiche; acquisto e installazione di allestimenti, arredi, cartellonistica compresi eventuali elementi tecnologici ed impianti necessari per il loro funzionamento, per l’allestimento interno e delle aree esterne di pertinenza degli immobili oggetto della domanda; spese generali relative a oneri e costi inerenti alle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo unicamente se collegate alle spese di investimento entro il tetto massimo del 10% del costo complessivo dell’investimento; gli studi di fattibilità, elaborati tecnici e servizi di progettazione sono inclusi nella categoria “spese generali”. La scadenza è prevista per il 30 settembre 2025. Sito web

Marche: digitalizzazione del patrimonio culturale, archivistico e bibliografico

La Regione Marche ha previsto un bando per sostenere la digitalizzazione del patrimonio culturale regionale, favorendo accesso, conservazione e valorizzazione dei beni culturali attraverso tecnologie innovative. È rivolto a biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Regionale, archivi comunali e archivi di istituti culturali privati riconosciuti di interesse storico ed è finanziato dal Fondo di Rotazione 2021–2027 con un budget di 343.400 euro circa per il biennio 2025–2026. L’iniziativa si propone di incrementare la produzione e la fruizione di contenuti digitali, migliorando l’interoperabilità con le piattaforme nazionali e regionali, in linea con le strategie della Digital Library. I progetti dovranno valorizzare fondi di particolare rilevanza storica e culturale, promuovendo la ricerca, la conoscenza e una maggiore partecipazione del pubblico. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 13 del 10 luglio 2025. Sito web

Sardegna: pubblicati avvisi sulla riqualificazione urbanistica

L’assessorato ai Lavori pubblici della Regione Sardegna ha previsto lo stanziamento di contributi per interventi di riqualificazione urbanistica, che rientrano nel piano di investimenti di interesse per gli enti locali per il triennio 2025-2027. Gli interventi potranno essere finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici; la riqualificazione di edifici pubblici; la riqualificazione dei centri urbani; la creazione, l’ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri. Sono ammessi a presentare le domande di finanziamento, in base alle differenti disposizioni degli avvisi, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane proprietari di opere pubbliche, spazi e aree urbane per le quali si richiede il contributo. La richiesta dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 1° settembre 2025 esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico Sportello unico dei servizi (Sus), raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it. Sito web

Sardegna: pubblicato l’avviso efficientamento impianti illuminazione pubblica

L’avviso costituisce attuazione del programma della Regione Sardegna FESR 2021-2027 nell’ambito della Priorità 3 Transizione verde. Sono oggetto di finanziamento le proposte presentate dagli Enti riguardanti interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica relativi a una o più strade, o parte di esse, comprese aree di sosta, parcheggi, parchi, giardini, aree verdi di proprietà del proponente, i cui lavori non sono ancora avviati alla data di pubblicazione dell’avviso. Possono presentare proposta di finanziamento: Comuni, Province, Città Metropolitane, Consorzi Industriali, Università, Unioni di Comuni, Comunità Montane, siti nel territorio della Regione. Ciascun Ente proponente potrà richiedere un finanziamento minimo di 40.000 euro fino ad un massimo di 500.000 euro, al netto dell’eventuale cofinanziamento. Le proposte potranno essere inviate dalle ore 09:00 del 16 giugno 2025 fino alle ore 18:00 del 16 ottobre 2025. Sito web

Sardegna: posticipato il termine per i fondi per la Sicurezza cibernetica degli Enti locali

La Regione Sardegna ha posticipato alle ore 12:00 del 31 luglio 2025 il termine per la manifestazione d’interesse per la partecipazione al progetto di formazione e sensibilizzazione Cyber2COM, previsto dall’Agenda digitale del PIAO 2025-2027. Misure per il rafforzamento della sicurezza cibernetica dei Comuni e delle Unioni di Comuni della Sardegna. Si tratta di un intervento specifico di formazione e sensibilizzazione in favore dei dipendenti delle amministrazioni degli Enti Locali sardi, finalizzato a fornire gli strumenti necessari per proteggere il livello cognitivo del cyberspazio, rafforzando la consapevolezza e la sicurezza cognitiva e promuovere una cultura digitale più consapevole, con un approccio che integra metodologie di apprendimento innovative e strumenti tecnologici avanzati che garantiscono un impatto duraturo. Sito web