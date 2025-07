Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lazio: stanziati 40 milioni per infrastrutture e viabilità comunali

L’articolo 6 della legge regionale n. 22/2024 ha istituito il programma straordinario regionale di investimenti pubblici, da attuarsi attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio. La Regione Lazio ha destinato l’importo complessivo di 39.949.154 euro alle seguenti due macro-classi settoriali: infrastrutture pubbliche e sociali (12.210.000 euro per annualità 2025-2027); viabilità e mobilità (27.739.154 euro per annualità 2026). I contributi di cui sopra verranno concessi per la realizzazione degli interventi delle due macro-classi settoriali ai Comuni del territorio regionale, a esclusione dei Comuni di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Roma Capitale e dei Municipi di Roma, in quanto già destinatari dei finanziamenti previsti dall’obiettivo di Policy 5- OP5 del FESR Lazio 2021/27. La soglia minima di contributo finanziabile è pari a 50.000 euro mentre la quota massima è pari a 500.000 euro. La manifestazione di interesse deve essere presentata, pena l’esclusione, entro il 24 luglio 2025 (ore 12:00). Sito web

Toscana: riaperto il bando per l’innovazione digitale nei piccoli borghi

Il bando è cofinanziato dal Pr Fesr 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate all’azione 1.1.3 “Servizi per l’innovazione” del programma e si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. L’iniziativa punta a concedere sovvenzioni a fondo perduto e contributi in conto capitale per promuovere lo sviluppo dei territori delle aree interne e dei piccoli comuni. I progetti ammissibili devono presentare, un processo di digitalizzazione - adozione di applicazioni e tecnologie digitali- finalizzato al miglioramento della efficienza operativa di carattere produttivo, organizzativo, logistico, commerciale. L’importo totale del progetto deve avere un valore minimo di 20.000 euro e massimo di 150.000 euro. Il contributo copre il 60% del costo totale del progetto ammesso. La dotazione finanziaria disponibile è pari ad 3.324.203 euro. Domande dal 6 giugno fino alle ore 16 del 5 settembre 2025. Sito web

Puglia: 500mila euro per la creazione di aree comunali per i cani

La Regione Puglia intende erogare contributi ai Comuni pugliesi per la realizzazione ex novo di aree specificamente destinate ai cani. Tale iniziativa intende promuovere la sicurezza delle strade pubbliche, il benessere degli animali e il decoro igienico-sanitario. I destinatari dei finanziamenti sono tutti i Comuni presenti sul territorio della Regione Puglia. La dotazione finanziaria è pari a 200.000 euro per l’annualità 2025, pari a 150.000 euro per ciascuna delle annualità 2026-2027, per complessivi 500.000 euro . Il contributo erogato è a fondo perduto ed è riconosciuto fino ad un massimo del 70% del costo complessivo ammissibile e per un importo non superiore ad 20.000 euro fino ad esaurimento delle risorse. Ciascun comune, nell’arco del triennio 2025-2027, potrà beneficiare del finanziamento di un solo intervento. L’istanza di ammissione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo Pec entro e non oltre il termine di scadenza del 23 luglio 2025. Sito web

Veneto: al via il premio per il Comune Onorario dell’anno 2025

Lo scopo dell’iniziativa promossa dalla Regione Veneto è quello di salvaguardare e promuovere l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e valorizzare le singole comunità venete presenti in Italia e nel mondo. Sono considerate attività e iniziative di promozione della cultura veneta i convegni, i seminari, le mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento che abbia come tema l’emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le comunità venete all’estero. Le iniziative realizzate devono essere analiticamente descritte utilizzando il modulo disponibile nella sezione “Bandi Avvisi Concorsi” del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto: https://www.cuituraveneto.it/iticontributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-bandi-2025. La dotazione finanziaria per l’azione è pari a complessivi euro 10.000. La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2025. Sito web

Veneto: previsti fondi per la cooperazione allo sviluppo sostenibile anno 2025

La Regione del Veneto, intende finanziare progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile promossi da soggetti operanti nel territorio veneto e da svolgersi esclusivamente in Paesi in via di Sviluppo, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e stabilità in loco. In particolare, le iniziative finanziate dal presente bando dovranno contribuire a romuovere un’agricoltura ecologicamente sostenibile, a migliorare l’accesso all’acqua pulita ed a sistemi di energia economici e sostenibili; promuovere e garantire l’accesso all’istruzione, ai servizi di base e al lavoro dignitoso; garantire l’uguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e il contrasto ad ogni forma di violenza;g arantire l’accesso alla salute sessuale e riproduttiva. Per garantire una maggiore partecipazione attiva delle comunità venete, così come un coordinamento delle risorse locali, i partner del progetto dovranno includere obbligatoriamente Comuni e Università. Il budget disponibile è pari a 570.385 euro. Scadenza: 29 luglio 2025. Sito web