Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: al via il bando 2026 per la salvaguardia degli alberi monumentali tutelati

Approvato dalla Regione Emilia Romagna un bando per la concessione di contributi per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali (AMR), degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI) e delle relative zone di protezione dell’albero (ZPA), che si trovano sia in ambito pubblico che privato. Per l’annualità 2026, il finanziamento previsto è di 360.000 euro. Il bando è aperto ai Comuni. Gli interventi ammessi al finanziamento sono finanziati al 100%, il contributo massimo concedibile è di 15.000,00 euro per gli alberi singoli, mentre, in caso di filare o di gruppo di esemplari arborei, l’importo massimo è di euro 25.000,00. La gestione e le attività di intervento devono essere affidate e realizzate esclusivamente dagli arboricoltori certificati. La scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissata al 31 agosto 2025. Sito web

Lombardia: proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità 2025

L’educazione ambientale e la sostenibilità sono i due ambiti per i quali Regione Lombardia ha previsto l’erogazione di 50.000 euro di contributi per sostenere progetti di qualità. I progetti dovranno essere destinati a scuole, persone con disabilità, anziani in strutture residenziali, persone con fragilità sociale, giovani a rischio di esclusione sociale o giovani sotto i 30 anni in contesti educativi non formali, nel contesto territoriale regionale, valorizzando le iniziative già in atto sul territorio o incentivandone la nascita di nuove. Il bando è rivolto agli enti locali e agli istituti scolastici. I progetti pervenuti saranno valutati sulla base di criteri di ammissibilità e qualità. La dotazione totale a disposizione è pari a 50.000,00 euro. Domande dal: 19 maggio 2025 al 24 settembre 2025. Sito web

Lombardia: previsti 30 milioni per riqualificare e valorizzare gli impianti sportivi pubblici

L’iniziativa promossa da Regione Lombardia prevede l’erogazione di 30 milioni di contributi a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici. Il bando si rivolge ai Comuni e alle Unioni di Comuni ed è finalizzato a migliorare la fruibilità, attrattività e sostenibilità gestionale degli impianti, attraverso il sostegno di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri. I Comuni e le Unioni di Comuni, proprietari di impianti sportivi potranno presentare richiesta di contributo su un unico impianto, risultante iscritto all’anagrafe degli impianti sportivi al 30/04/2025. Saranno istruite unicamente le domande pervenute sulla piattaforma informatica dal 3 giugno 2025 al 15 luglio 2025. Sito web

Piemonte: al via i contributi 2025-2026 ai Comuni per il recupero dei beni confiscati

La Regione Piemonte, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con l’erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai Comuni. Sulla base di questi criteri e delle disponibilità del bilancio regionale per l’annualità 2025-2026, pari a complessivi 1.207.290 euro. Contributo concedibile: per spese di investimento 70% della spesa ritenuta ammissibile fino comunque ad un massimo di 100.000 euro per ciascun intervento; per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti la percentuale è elevata al 90%, fermo restando il limite massimo di 100.000 euro. Invece per spese di parte corrente: 50% della spesa ritenuta ammissibile fino comunque ad un massimo di 30.000 euro per ciascun intervento; per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti la percentuale è elevata al 70%, fermo restando il limite massimo di 30.000 euro. Scadenza: 22 luglio 2025. Sito web

Puglia: al via il bando “Lotta attiva agli incendi boschivi 2025”

L’avviso pubblico “Lotta attiva agli incendi boschivi” previsto dalla Regione Puglia intende sostenere i Comuni del territorio regionale nella prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia. A tal fine verrà erogato un contributo ai Comuni che intendano mettere in atto una serie di azioni concrete per la prevenzione e mitigazione del fenomeno degli incendi boschivi. Operazioni finanziabili: a) ripulitura delle fasce tagliafuoco esistenti lungo i boschi comunali, rimozione di erba secca, residui vegetali e necromassa lungo strade comunali confinanti con aree boscate o che portano ad aree boscate comunali; b) acquisto di dispositivi di protezione individuale per le attività di Lotta AIB; c) acquisto di attrezzature per la prevenzione dagli incendi boschivi; d) azioni di formazione e informazione della popolazione e delle scolaresche sulla prevenzione dagli incendi boschivi. Contributo massimo per progetto: 5000 euro. Risorse totali stanziate: 75.000 euro. L’istanza di partecipazione deve essere presentata entro il 26 maggio 2025 e le istanze di contributo non oltre il 30 ottobre 2025. Sito web