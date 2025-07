Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: 800mila euro per l’inclusione di Sinti e Rom

La Regione Emilia Romagna ha previsto lo stanziamento ti 800mila euro per progetti a sostegno dell’inclusione di Rom e Sinti, che permettano, in una logica di sistema e attraverso il pieno coinvolgimento delle comunità locali, di rafforzare la capacità istituzionale e delle reti di collaborazione pubblico/privato, delle organizzazioni della società civile incluse quelle formali e informali che rappresentano dette comunità. Tre gli approcci : interventi per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica; per contrastare il divario digitale; per accompagnare le transizioni abitative. Possono candidare progetti i Comuni; le Unioni di Comuni e la Città metropolitana. Le candidature devono essere presentate dal legale rappresentante dell’ente locale titolare del progetto alternativamente in una delle scadenze di seguito indicate: ore 12 del 6 ottobre 2025; ore 12 del 20 gennaio 2026. Sito web

Lombardia: al via la misura “Nidi Gratis Plus - 2025/2026”

La Regione Lombardia ha avviato la presentazione da parte dei Comuni, della manifestazione di interesse alla misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 del PR FSE+ 2021-2027. Possono partecipare al presente avviso i Comuni in forma singola o associata. I requisiti per l’ammissione sono i seguenti: compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micro-nidi); adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’Isee, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micro-nidi); essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micro-nidi pubblici e/o di avere sottoscritto convenzioni per l’annualità 2025-2026 per l’acquisto di posti in convenzione con asili nido e/o micro-nidi privati autorizzati; non aver applicato per l’annualità 2025-2026 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2024-2025, a eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%. Risorse complessive pari a euro 20.000.000,00. Domande fino al 31 luglio /2025, ore 12:00. Sito web

Marche: oltre 5 milioni di contributi per il recupero delle mura storiche, annualità 2026

La Regione Marche ha stanziato 5.030.600 euro per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, miglioramento sismico e ripristino dell’accessibilità ai luoghi. Sono destinatari dell’intervento e possono pertanto presentare domanda di contributo tutti i Comuni del territorio regionale. Il contributo regionale, in conto capitale, massimo concedibile a ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è pari all’80% del costo totale ammesso dell’intervento e non potrà essere inferiore a 100mila euro né potrà superare l’importo di 500mila euro. Le domande di concessione di contributo potranno essere presentate entro e non oltre il 25 luglio 2025. Sito web

Sardegna: al via la catalogazione di parchi e giardini storici della Sardegna

La Regione Sardegna partecipa al progetto di catalogazione di parchi e giardini coordinato dal Ministero della Cultura (MiC) nell’ambito del Pnrr M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”. L’intervento, finanziato con 21.000 euro, ha l’obiettivo di accrescere la conoscenza del patrimonio di parchi e giardini italiani quale strumento essenziale per promuovere e orientare efficaci azioni di valorizzazione, ivi comprese quelle a carattere didattico, divulgativo e di ricerca, nonché possibili azioni di tutela. L’attività, da concludersi entro il 31 dicembre 2025, prevede la catalogazione di 70 parchi e giardini storici individuati nel territorio regionale tramite un censimento realizzato con il coordinamento del Ministero e in accordo con le soprintendenze della Sardegna. Sito web

Dipartimento affari regionali: al via i finanziamenti Pnrr per lo sviluppo di Green Communities

Al via i fondi per le Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente ad euro 12.097.984. Saranno finanziati Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo delle Green Communities di importo minimo del contributo concedibile è pari ad euro 500.000. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili. La domanda di finanziamento deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie mediante invio a mezzo Pec all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it.entate da Comuni della medesima Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata. Sito web