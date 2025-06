Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: 3,6 milioni di euro per il recupero di aree urbane degratate

La Regione Basilicata ha previsto lo stanziamento di fondi (3.627.270 euro) per sostenere le proposte di intervento di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano presentate dagli Enti. Sono ammissibili interventi di rinaturalizzazione di aree degradate o in via di degrado e di creazione di spazi verdi pubblici inedificabili che non riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri progetti approvati che già prevedono azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo e che prevedono, per eventuali espropri, risorse economiche inferiori al 10% del totale progetto, al netto di cofinanziamenti. Le domande dovranno pervenire entro il 17 agosto 2025. Sito web

Lazio: fino a 50mila euro per la creazione di orti urbani

L’intervento, finalizzato alla sperimentazione di azioni positive e di percorsi di inclusione attiva attraverso la valorizzazione dell’orticoltura urbana, opera in continuità strategica con le altre iniziative promosse e gestite dalla Regione Lazio, nel sostegno allo sviluppo della sostenibilità ambientale e dei cosiddetti “green jobs”. Nello specifico, l’oggetto della Manifestazione di interesse, è quello di raccogliere l’interesse da parte di enti locali ed enti pubblici progetti partecipativi ed inclusivi, nell’ambito degli Orti urbani. In base alla relativa scheda finanziaria, l’ammontare del finanziamento per ogni progetto avrà un importo massimo fino a 10.000 euro (per le proposte progettuali che coinvolgono un numero pari o inferiore a 39 lotti) e fino a 50.000 euro (per le proposte progettuali che coinvolgono un numero pari o superiore a 250 lotti). Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro il 16 luglio 2025. Sito web

Lombardia: stanziati 12 milioni per l’inclusione di persone sottoposte a provvedimenti giudiziari

L’Avviso mira a promuovere il pieno esercizio dei diritti e l’accesso alle tutele sociali per le persone – adulte e minorenni – destinatarie di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ponendo al centro il fine rieducativo della pena. In particolare, l’iniziativa punta a rafforzare l’inclusione attiva attraverso interventi di natura psicosociale, educativa e occupazionale, promuovendo al contempo lo sviluppo di comunità competenti e la coesione territoriale mediante la rigenerazione delle reti locali e l’attivazione di azioni comunitarie. I progetti devono essere presentati da un partenariato territoriale composto da almeno 5 soggetti aventi sede legale o operativa in Regione Lombardia tra i Comuni in forma singola o associata e gli enti del terzo settore (Ets). Ogni ente può partecipare a un massimo di 3 progetti in qualità di capofila. Non sono previste limitazioni alla partecipazione in qualità di partner. La dotazione finanziaria è pari a euro 12.000.000. Scadenza 31 luglio 2025. Sito web

Puglia: previsti fondi per riqualificare le strutture delle scuole primaria e secondaria

Approvato l’avviso pubblico PR Puglia 2021-2027 - Priorità 6 “Istruzione e formazione” - Azione 6.1 - Sub-azioni 6.1.1 – 6.1.2 per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture per l’istruzione primaria e secondaria e per l’educazione e la cura della prima infanzia. Lo scopo è quello di finanziare interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici pubblici esistenti, al fine di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali e promuovere la riduzione della dispersione scolastica, riservando particolare attenzione alle aree più svantaggiate, favorendo anche la progressiva riduzione dei consumi energetici e la riduzione di emissioni di gas climalteranti. L’Avviso si rivolge esclusivamente ai Comuni, Città metropolitana di Bari e Province ricadenti sul territorio della Regione Puglia che potranno presentare la propria proposta progettuale a partire dal 14 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del 15 settembre 2025. Sito web

Sardegna: pubblicati avvisi in materia di lavori pubblici e sistema idrico

Pubblicati dall’Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Sardegna i seguenti avvisi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, viabilità e sistema idrico che rientrano nel piano di investimenti di interesse per gli Enti locali per il triennio 2025-2027: eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici; concessione di contributi per la riqualificazione di edifici pubblici; concessione di contributi per la riqualificazione dei centri urbani; creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri; progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili, messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d’arte minori; interventi nella viabilità di interesse locale e regionale, realizzazione di un programma pluriennale di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico. Sono ammessi a presentare le domande di finanziamento, in base alle differenti disposizioni degli avvisi, i Comuni, le Unioni dei comuni, le Province e le Città Metropolitane proprietari di opere pubbliche, spazi e aree urbane per le quali si richiede il contributo. Domande entro il 1° settembre. Sito web