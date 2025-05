Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Regione Emilia Romagna: attivato il “bando partecipazione 2025”

La Regione Emilia-Romagna, ha attivato il “bando partecipazione 2025”, a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018 sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Il bando prevede una speciale premialità per i Comuni colpiti da eventi eccezionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei due anni precedenti alla sua uscita. Vengono resi disponibili contributi a sostegno dei processi di partecipazione dei Comuni e di altri soggetti pubblici e soggetti giuridici privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale dell’ente responsabile titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Il bando individua gli elementi distintivi minimi, che differenziano le proposte da candidare all’interno delle due linee nella quali è strutturato: linea A e linea B. La linea A trova copertura sull’annualità 2025, per complessivi 536.000 euro, pari all’80% delle risorse annuali disponibili. La linea B trova copertura al 50% su ciascuna annualità 2025 e 2026, con una dotazione complessiva di 268.000 euro, pari all’20% delle risorse annuali disponibili. La domanda va inoltrata entro le ore 12.00 del 12 giugno 2025. Sito web

Lombardia: al via la partecipazione alle iniziative di promozione turistica Regionali

La misura definisce le indicazioni operative per la partecipazione degli operatori turistici lombardi alle iniziative di promozione turistica promosse da Regione Lombardia in Italia e all’estero, nel secondo semestre 2025. Possono presentare richiesta di partecipazione: enti locali e/o loro enti strumentali, ad esclusione di Province e Città metropolitana di Milano e/o loro enti strumentali. È ammessa a partecipare la sola Provincia di Sondrio; Info point regionali riconosciuti da Regione Lombardia; Camere di commercio e/o loro enti strumentali, enti pubblici non economici. Le domande di partecipazione possono essere presentate alle ore 12 del 30 maggio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi di Regione Lombardia. Sito web

Lombardia: efficientamento energetico degli edifici pubblici, al via il bando SEED PA

Promuovere la riqualificazione energetica profonda e il miglioramento della sostenibilità degli edifici pubblici e servizi abitativi regionali è l’obbiettivo del bando SEED PA previsto da Regione Lombardia con l’obbiettivo di integrare risparmio energetico e valorizzazione del patrimonio, e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 33.850.000 euro, derivanti dai fondi PR FESR 2021- 27. Gli interventi ammissibili riguardano opere di efficientamento energetico del sistema involucro e impianti tecnologici, mirate al raggiungimento degli standard più elevati di prestazione energetica ed emissiva, che interessino interi fabbricati ad uso pubblico e interi fabbricati destinati a servizi abitativi pubblici (Sap). La proprietà dei fabbricati deve essere esclusiva dei soggetti beneficiari. Gli edifici dovranno essere certificabili ai sensi della normativa sulla certificazione energetica degli edifici sia nelle condizioni pre sia post intervento. Domande entro l’8 agosto 2025. Sito web

Basilicata: 45 milioni per l’efficientamento e l’adeguamento del sistema viario

La finalità che la Regione Basilicata intende perseguire con il bando è il ripristino dell’efficienza delle infrastrutture viarie regionali, compromesse a causa di danni accidentali e non, e l‘eventuale adeguamento, qualora necessario, agli standard di legge, al fine di garantirne la fruibilità in condizioni di sicurezza. Lo stanziamento complessivo ammonta a 45.000.000 euro. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni o le aggregazioni di Comuni. Il finanziamento minimo richiedibile è fissato in 300.000,00 euro. Le candidature dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la modulistica messa a disposizione sull’apposita piattaforma digitale all’indirizzo: https://portalebandi.regione.basilicata.it/ entro il 15 giugno 2025. Sito web

Umbria: previsti contributi a sostegno della costituzione delle comunità energetiche rinnovabili

Al fine di favorire la transizione ecologica nonché contrastare la povertà energetica, la Regione Umbria, intende sostenere la creazione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Possono presentare istanza di partecipazione al presente avviso i Comuni, le Province, l’agenzia per il diritto allo studio universitario Regionale; l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, le aziende ospedaliere e sanitarie. Le spese ammissibili sono: spese per l’analisi preliminare: studi di pre-fattibilità, consulenze specialistiche (tecnica, economica, finanziaria e giuridico-amministrativa); spese legate per la formazione giuridica della C.E.R., per lo statuto e per il regolamento: spese amministrative e legali (notaio, avvocato, fiscalista, …). Il budget disponibile è pai a 110.000 euro. Il contributo concedibile, per ciascuna istanza di partecipazione, è pari al 100% delle spese ammissibili. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 31 ottobre 2025. Sito web