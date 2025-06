Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: attivati contributi 2025 per le rievocazioni storiche

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere l’organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario delle manifestazioni storiche organizzate dagli Enti locali, nonché sostenere progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: spese per l’organizzazione e la promozione delle manifestazioni storiche; spese di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio di attrezzature e materiali; spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica per progettazione, sviluppo e verifica dei risultati. La domanda deve essere inviata esclusivamente mediante Pec, all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il 30 giugno 2025. Sito web

Liguria: previsti fondi per manifestazioni storiche e tradizionali attive da almeno 15 anni

La Regione Liguria ha emanato un avviso per la definizione delle modalità di erogazione di contributi economici ai Comuni del territorio regionale per la realizzazione di manifestazioni storiche e tradizionali che si svolgono da almeno 15 anni, anche non consecutivi, dal 1° giugno al 30 novembre 2025. Il contributo è concesso con l’obiettivo di valorizzare e qualificare ulteriormente le manifestazioni storiche e tradizionali in termini di durata, accessibilità, servizi e esperienze turistiche, al fine di arricchire l’offerta turistica, migliorare la gestione dei flussi turistici, allungare la stagione turistica offrendo occasioni di visita ed esperienze nei diversi mesi dell’anno anche al fine di contrastare il fenomeno dell’over-tourism. In questa ottica, assumeranno maggiore rilevanza nel riconoscimento del contributo le manifestazioni che si svolgono nei piccoli borghi dell’entroterra. La manifestazione per cui si richiede il contributo dovrà riguardare almeno uno degli ambiti di seguito indicati: cultura, sport e natura, enogastronomia, storia e tradizioni locali. La dotazione finanziaria ammonta a euro 220.000. Le domande devono essere presentate entro il 2 luglio 2025. Sito web

Piemonte: 500mila euro per sostenere i progetti a favore dell’Africa sub-sahariana

La Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno deciso di rinnovare il proprio impegno nel sostenere iniziative di cooperazione decentrata in Africa sub-sahariana - Capo Verde, Costa d’Avorio, Guinea Conakry e Senegal - allo scopo di rafforzare i partenariati territoriali già esistenti e nel contempo promuovere nuove progettualità e nuove reti con lo sviluppo di progetti prevalentemente nei seguenti settori: sviluppo locale e agricoltura sostenibile, promozione sistemi sostenibili del cibo, alimentazione, formazione professionale, avvio di start-up e rafforzamento dei servizi, con particolare riguardo al sostegno dei giovani e delle donne. Le domande di contributo potranno essere presentate da Province, Città Metropolitana di Torino, Comuni, Unioni montane. Le risorse ammontano a Euro 500.000, di cui Euro 150.000 di cofinanziamento da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo. La procedura è articolata in 2 fasi: entro il 31 luglio 2025 per le manifestazioni di interesse inviate entro il 10 giugno 2025; entro il 15 novembre 2025 per le manifestazioni di interesse inviate dal 1 al 30 settembre 2025. Sito web

Puglia: contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni locali per interventi attuati, gestiti e conclusi in procedure di somma urgenza - Con determinazione dirigenziale n. 352 del 23 maggio 2025 la Regione Puglia ha approvato l’Avviso, con procedura valutativa a sportello, per l’assegnazione di contributi in favore di amministrazioni locali che abbiamo attuato, gestito e concluso in procedura di somma urgenza, interventi finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità. Ogni Amministrazione locale potrà presentare una sola istanza di ammissione a finanziamento, contenente un solo intervento attuato in materia di somma urgenza. Il contributo massimo concedibile per ciascun soggetto richiedente non potrà essere superiore a 100mila euro, invariabile in aumento. La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso ammonta a € 500mila euro. Le domande dovranno essere prsentate entro il 31 ottobre 2025. Sito web

Puglia: stanziati 3,5 milioni la manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse

Approvato dalla Regione Puglia l’avviso, con procedura valutativa a sportello, per l’assegnazione di contributi per interventi finalizzati alla manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse e rientranti nelle seguenti categorie: messa in sicurezza o manutenzione straordinaria di beni appartenenti al patrimonio e/o demanio dell’Amministrazione locale, destinati o da destinare all’esercizio di funzioni proprie o conferite; ripristino delle condizioni di sicurezza di infrastrutture a rete di competenza dell’Amministrazione locale (rete acque bianche, rete pubblica illuminazione); ripristino delle condizioni di sicurezza di strade urbane ed extraurbane di proprietà dell’Ente e di uso pubblico, La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso ammonta a 3.500.000 euro. Le amministrazioni locali potranno presentare la propria candidatura fino alle ore 23:59 del 30 giugno 2025. Sito web