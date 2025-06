Ponte Messina, Anac: chiarire con Ue la questione dei costi per evitare il rischio di una nuova gara

Chiarire con l’Unione europea quali sono i costi di riferimento per non fare scattare una nuova gara per il Ponte di Messina. È l’invito «in senso davvero collaborativo» che arriva dal presidente dell’Autorità Anticorruzione Giuseppe Busìa, sentito dalle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera impegnate nella conversione del decreto legge Infrastrutture (Dl 73/2025).

La questione è nota e già sollevata proprio da Busìa in occasione della riapertura dei vecchi contratti del Ponte. «La...