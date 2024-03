Roma, bando di progettazione da 4,5 milioni per prolungare la metro A da Battistini a Torrevecchia

A Roma al via un bando di progettazione per prolungare la linea A della metropolitana. Roma Capitale - dipartimento Mobilità sostenibile e trasporti, direzione Infrastrutture trasporti - ha pubblicato la gara per la rielaborazione e l’adeguamento del progetto preliminare integrato della tratta Battistini -Torrevecchia ai fini dell’emissione del progetto di fattibilità tecnico-economica, da eseguirsi in modalità Bim, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il valore complessivo è di 4.514.771 euro, di cui 4.134.406 euro per il compenso professionale per servizi di ingegneria e architettura, 206.720 euro per spese ed oneri accessori e 173.645 euro per oneri previdenziali e assistenziali (Cnpaia 4%). Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 aprile.

Gli interventi prevedono due nuove stazioni interrate, Bembo e Torrevecchia, con una interdistanza di circa 1.000 metri; 2 km circa di linea metropolitana sotterranea, con galleria a doppio binario realizzata prevalentemente con TBM, tranne il tratto iniziale e finale realizzati in galleria artificiale; 2 pozzi di metà tratta: uno tra le stazioni Battistini e Bembo di ventilazione ed estrazione TBM, l’altro tra le stazioni Bembo e Torrevecchia di ventilazione; un manufatto di raccordo con l’attuale linea A, a monte della stazione Battistini; un tronchino terminale attrezzato per il ricovero di 6 treni e predisposto per un futuro prolungamento fino a Casal Selce; un parcheggio di scambio per circa 2.100 posti auto, che intercetta sostanzialmente i flussi veicolari provenienti dalla direttrice di via Boccea, ubicato in corrispondenza della stazione di Torrevecchia-Montespaccato; un parcheggio di scambio per circa 450 posti auto connesso alla stazione Bembo.

Per il prolungamento della linea A il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), prevede uno sdoppiamento della linea per arrivare da un lato a Montespaccato-Grande Raccordo Anulare e dall’altro fino a Montemario.



