Roma, Invitalia appalta due impianti per il trattamento dei rifiuti da 192 milioni

A Roma vanno in gara due appalti, dal valore complessivo di 192 milioni, per potenziare lo smaltimento dei rifiuti.

Invitalia, in qualità di centrale committenza per conto di Ama Spa - la società per la gestione dei servizi ambientali del Comune di Roma - ha pubblicato le procedure per l’affidamento di appalti integrati per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione per un anno di due impianti nelle località di Casal Selce e Cesano.

Gli impianti di riciclaggio consentiranno il trattamento...