Rome Technopole, entro giugno al via i lavori per la nuova sede a Pietralata

Con la pubblicazione del bando per il primo lotto, si compie un altro passo importante per la costruzione della sede del Rome Technopole, nel quartiere Pietralata, nella zona est della capitale. Le aziende interessate avranno tempo fino alla mezzanotte del 9 aprile per presentare le offerte. Le buste poi saranno aperte il 14 aprile. L’opera è finanziata con 11 milioni dei fondi Pnrr.



Per la durata dei lavori, 30 giorni saranno da dedicare alla progettazione e 294 per i lavori veri e propri. Quindi...

