Rottamare i derivati, con il «litigation funding» opportunità per le Pa di liberarsi dei contratti onerosi di Mau.S.

La proposta a costo zero della start up Lex Capital

Person removing formulas from the blackboard









Uno strumento per aiutare le amministrazioni a liberarsi dei contratti derivati troppo onerosi. Lo propone Lex Capital start-up che opera come «litigation funder». Con «Rottamazione Derivati», LexCapital mette a disposizione di chi ha sottoscritto contratti derivati la possibilità di far valere i propri diritti a costo e a rischio zero. Il tutto grazie al «litigation funding», letteralmente «il finanziamento del contenzioso», grazie al quale è possibile cedere i i diritti della lite a una parte terza che sostituisce in giudizio il soggetto che ne fa richiesta. In altre parole, chi vuole recuperare gli interessi già pagati a causa dei derivati cede a LexCapital la possibilità di agire in giudizio al suo posto, «eliminando di fatto qualunque spesa e affidandosi ad un team di esperti che seguiranno direttamente il caso» promette la società in una nota.

A seconda della sua natura LexCapital si avvarrà di professionalità diverse, «sempre nel totale rispetto delle norme sull’equo compenso: tra questi, avvocati, commercialisti, economisti, matematici, informatici e altri professionisti esperti nella gestione del contenzioso».

«Se l’esito del procedimento giudiziario è positivo - viene spiegato -, l’ente, l’azienda o il privato riceveranno la parte predominante dei proventi, una volta dedotte le spese legali e tecniche. Al contrario, LexCapital tratterrà una porzione minore. Se l’esito è negativo, sarà LexCapital a farsi carico di tutte le spese, senza alcuna responsabilità finanziaria per il soggetto cedente. Questa responsabilità economica, che grava interamente su LexCapital, definisce le dinamiche del litigation funding. La società copre, infatti, ogni spesa associata al procedimento, inclusi i costi diretti del processo, il contributo unificato, le tasse, l’imposta di registro della sentenza (se applicabile) e, naturalmente, i compensi per i consulenti».

«In Italia molti soggetti, siano essi aziende, enti pubblici o privati, rinunciano a far valere i propri diritti per motivi economici o per semplice mancanza di competenza in una materia complessa come quella dei derivati – segnala Giuseppe Farchione, chief operating officer di LexCapital. La realtà è che ci troviamo di fronte a degli strumenti, spesso speculativi, che rischiano di generare gravi perdite finanziarie. In questo contesto, il ruolo del litigation funding può essere decisivo, e il motivo è semplice: non comporta rischi, spese e sprechi di energie per il soggetto interessato. Basta solo sottoporre il caso a LexCapital, che valuterà con attenzione ogni opportunità. Da qui in poi sarà il nostro team a gestire ogni aspetto del contenzioso, con probabilità di vittoria anche se il foro competente dovesse essere estero. Una situazione che, in altre parole, significa poter agire in giudizio contro banche ed istituti finanziari avendo le spalle ben coperte e con la possibilità di recuperare importanti somme di denaro, sempre nel pieno rispetto delle norme sull’equo compenso».