Rottamazione, porte riaperte per mezzo milione di debitori

Dopo tanta attesa diventa concreta la possibilità di rientrare nella rottamazione quater delle cartelle per chi aveva saltato una o più rate entro il 31 dicembre 2024. Una nuova chance per mezzo milione di debitori che ora potranno tornare a beneficiare delle agevolazioni per cancellare i propri debiti con il Fisco o altri enti senza versare sanzioni, interessi e aggi, sempre se dovuti. Per accedere occorre comunque presentare una nuova istanza entro il 30 aprile all’agenzia delle Entrate Riscossione...

