Sanità, arriva il piano Bertolaso - In vista un taglio ai pronto soccorso di Sara Monaci

Pronte le linee guida da qui a cinque anni per il settore che vale 17 miliardi l’anno









Pronto il piano socio-sanitario della Regione Lombardia per i prossimi cinque anni, firmato dall’assessore alla Sanità Guido Bertolaso. Un documento di circa 60 pagine in cui si descrive in linea generale come sarà il nuovo sistema sanitario regionale (a cui sono destinati ogni anno circa 17 miliardi di risorse), destinato a creare polemica all’interno dei partiti - sia di maggioranza che di opposizione -, che cercheranno di apportare modifiche nelle prossime settimane. Oggi è intanto previsto il...