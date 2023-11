Sanità territoriale, solo una Asl su dieci è pronta sulle nuove cure di Marzio Bartoloni

Oltre un terzo delle aziende sanitarie è ancora in una fase embrionale dei progetti









La nuova Sanità territoriale - fatta di Case e ospedali di comunità, infermieri di famiglia e telemedicina - è ancora lontana. Al momento solo un’azienda sanitaria su dieci (l’11%) dichiara di essere in fase di «avanzata realizzazione» sull’operatività delle nuove strutture, mentre il 27% è in fase di avvio e un altro 27% sta trasformando strutture precedenti. Ma ben il 18% è ancora solo in fase di sperimentazione e un altro 18% è addirittura alla programmazione. Come dire che oltre un terzo delle...