Sanzioni proporzionali ridotte e più spazio al ravvedimento

La sanzione per omessa dichiarazione passa dalla “forbice” tra 100% e 200% dell’imposta alla misura proporzionale fissa del 100 per cento. L’infedeltà dichiarativa invece passa dalla fascia di oscillazione tra 50% e 100% dell’imposta alla sanzione fissa del 40 per cento.

Lo schema di decreto attuativo della riforma dei tributi locali (su Nt+ Enti locali & edilizia del 9 maggio) allinea il sistema sanzionatorio degli enti territoriali ai principi ispiratori della revisione del sistema sanzionatorio...