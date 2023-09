Sardegna, investimenti da un miliardo per rendere più efficiente il ciclo dell'acqua di Davide Madeddu

Obiettivi: realizzare le opere necessarie a garantire i collegamenti tra i diversi invasi e, sopratutto, l'adeguamento delle reti









L'obiettivo è potenziare e rendere più efficiente il servizio idrico regionale. Per raggiungerlo la Regione Sardegna ha messo in campo un piano di investimenti da un miliardo di euro. Una cifra che dovrebbe consentire l'avvio di opere necessarie a garantire i collegamenti tra i diversi invasi e, sopratutto, l'adeguamento delle reti. Ad annunciare piani e progetti è stato l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, nel corso dell'incontro con il commissario nazionale per l'emergenza...