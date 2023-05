Sardegna: al via la gara per l'elettrificazione della rete ferroviaria di El. & E.

Partite le lettere di invito alle imprese iscritte nell'albo Rfi. Importo lavori da 56 milioni









Al via la gara per l'elettrificazione della linea ferroviaria a scartamento ordinario Cagliari-Oristano. L'intervento permetterà di raggiungere per la prima volta l'obiettivo di viaggiare anche in Sardegna su treni a trazione elettrica. Il soggetto attuatore è Rete ferroviaria italiana (Rfi), l'importo dei lavori a base di gara è di 56 milioni di euro. Il 18 aprile sono partite le lettere di invito alle imprese appaltatrici iscritte nel sistema di qualificazione di Rfi. La scadenza per la presentazione...