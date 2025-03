Scuola, con il rinnovo del contratto aumenti fino a 150 euro per i docenti

In arrivo un rinnovo contrattuale spartiacque per il mondo della scuola. Tra la realtà che siamo abituati a conoscere, in cui le risorse vengono distribuite sostanzialmente a pioggia e in base all’anzianità di servizio, e quella che - anche grazie al Pnrr - sta prendendo forma negli ultimi anni, dove lo svolgimento di compiti aggiuntivi oppure la spinta alla formazione in servizio diventano un elemento incentivante anche dal punto di vista retributivo. Sono alcuni dei temi sul tavolo della trattativa...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi