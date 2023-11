Se la provincia estende il Cosap alle strade regionali, canone agevolato anche per le aziende di servizi pubblici di Cosimo Brigida

In ragione del decentramento amministrativo il demanio stradale regionale è stato conferito, per delega, alla Città Metropolitana

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Se in ragione del decentramento amministrativo il demanio stradale regionale è stato conferito, per delega, alla provincia (ora Città Metropolitana) e questa ha esteso, per via regolamentare, l’applicazione del COSAP alla viabilità regionale, deve essere previsto il canone agevolato anche per le aziende che operano nel settore dei servizi pubblici che occupano tali strade. A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9184/2023, secondo cui, una volta che la Città Metropolitana ha optato per l’estensione del Cosap anche alle strade regionali, la stessa deve attenersi, non solo ai principi generali, ma anche alle eccezioni e agevolazioni stabilite dalla norma fra cui, appunto, la previsione di un canone agevolato per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende che erogano servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

I fatti

La questione sottoposta alla decisione dei giudici riguarda il canone da applicare per l’occupazione di suolo stradale regionale mediante attraversamento di tubi del gas da parte di un’azienda che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio. Se la norma agevolativa di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 63 del decreto legislativo 446/1997 sia estendibile o meno anche alle strade regionali; se, in caso di decentramento amministrativo e di estensione del Cosap alle strade regionali, sia una mera facoltà per le Città Metropolitane prevedere o meno tale disposizione agevolativa in favore delle aziende che erogano servizi pubblici i cui impianti siano destinati ad occupare, appunto, strade regionali.

La decisione

Nella sentenza si precisa che, qualora l’ente locale decida di optare per il regime Cosap, è la stessa normativa a stabilire i criteri e i vincoli cui dovrà attenersi il regolamento locale. In particolare, sono previsti criteri procedimentali, di determinazione della tariffa, delle relative sanzioni e speciali forme di agevolazione. Fra le agevolazioni, è contemplata una tariffa forfetaria per le aziende che erogano servizi pubblici oppure che svolgono attività strumentali ai servizi medesimi (articolo 63, comma 2, lettera f). La disposizione, essendo una norma agevolativa e, dunque, di stretta interpretazione, non è suscettibile di applicazione analogica per cui, anche in presenza sia del requisito soggettivo (riconducibilità a una azienda erogatrice di pubblici servizi oppure esercente attività ad essi strumentali) sia del requisito oggettivo (servizio o attività strumentale che deve «essere in atto» e a favore di una certa collettività), non sarebbe estendibile alla viabilità regionale in quanto quel che difetterebbe sarebbe il presupposto territoriale, dal momento che la stessa disposizione si limita a disciplinare l’ambito territoriale comunale e provinciale, ma non anche quello regionale.

Tuttavia, se in applicazione del decentramento amministrativo il demanio stradale regionale viene conferito, per delega, alle province, le stesse possono esercitare la connessa attività regolamentare riguardante l’attribuzione specifica e, pertanto, possono intervenire in base alle disposizioni dell’articolo 63 del Dlgs 446/1997 nonché della legge regionale attuativa del decentramento stesso. In tal caso, qualora l’amministrazione provinciale abbia esteso, per via regolamentare, la disciplina del Cosap anche alle strade regionali, tale estensione, una volta effettuata, deve essere attuata non solo in riferimento ai principi generali ma anche con riferimento alle eccezioni e alle norme agevolative contemplate dall’articolo 63, compresa quella di cui alla lettera f). Ne consegue che non solo la disciplina generale ma anche le norme agevolative (e tra queste, appunto, la disposizione che prevede un regime forfetario per il canone da servizio pubblico) costituiscono principi fondamentali o comunque disposizioni inderogabili per gli enti locali chiamati ad operare all’interno di tale materia.

A tutto ciò si aggiunga che fondamentali esigenze di uniformità amministrativa, e dunque di parità di trattamento, inducono a ritenere irragionevole la distinzione tra canoni, peraltro dovuti dagli stessi soggetti (aziende che erogano servizi pubblici oppure che svolgono attività ad essi strumentali), in funzione della mera territorialità della strada. Non si comprenderebbe, in altre parole, per quali ragioni gli stessi soggetti debbano pagare un canone forfetario per attività esercitate su strade comunali o provinciali ed un canone comunque più elevato allorché le medesime attività siano svolte invece su strade regionali.