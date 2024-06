Serve il permesso per l’allaccio alla rete fognaria tramite «pozzetto»

La realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo per l’allaccio alla rete fognaria, con intervento nel suolo pubblico, ha bisogno dell’autorizzazione e non si può considerare come intervento di manutenzione ordinaria. Con questa motivazione il Tar della Liguria con la sentenza 333/2024 ha respinto il ricorso di una persona che era stata sanzionata dal Comune di Davagna per aver realizzato un pozzetto per l’allaccio alla fognatura senza autorizzazione e senza aver mandato neppure una comunicazione ...

