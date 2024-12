Servizi locali, ricognizione obbligata solo quando il controllo è effettivo

È disponibile da oggi il nuovo Quaderno operativo Anci sulla verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, da effettuare entro il 31 dicembre come previsto dall’articolo 30 del decreto di riordino (Dlgs 201/2022). L’adempimento sarà al centro di un webinar gratuito organizzato da Nt+Enti locali & Edilizia per il 4 docembre prossimo (http://s24ore.it/TUSP per le iscrizioni).

Il lavoro di aggiornamento tiene conto dell’esperienza maturata in un anno di applicazione delle...