Smart 24 Pa+, il 4 dicembre webinar sul riordino del testo unico delle partecipate

in programma per il 4 dicembre, dalle 10.30 alle 12,30, il webinar dedicato al tema della “Razionalizzazione Tusp e ricognizione secondo il decreto di riordino”.

Il seminario affronta il tema dei processi di razionalizzazione in base all’articolo 20 del Testo unico e della ricognizione in base all’articolo 30 del Decreto di riordino, concentrandosi in particolare su quest’ultima attività, alla esperienza maturata dopo il primo anno di applicazione della disposizione.

Oltre alla disamina della normativa sull’adempimento e alle interpretazioni utili per l’attuazione, si farà riferimento alle prassi adottate e alle osservazioni effettuate da Agcm nella sua osservazione delle delibere effettuate.

Per iscriversi occorre utilizzare il seguente link e cliccare su “Registrati alla diretta”, è necessario accedere preliminarmente con l’utenza Sole 24 Ore, se la si ha già la si inserisce nella prima riga e si clicca su “accedi”, se non la si ha è necessario crearne una.