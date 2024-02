Servizi pubblici, sempre più difficile motivare il modello in-house

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1936 nel bollettino n. 4 del 29 gennaio 2024), nell’esaminare la eelazione motivazione dell’Assemblea Capitolina per l’affidamento inhouse del servizio Tpl non periferico, ha messo in luce, per quanto fosse già chiaro dalle novità apportate dalla norma sui servizi pubblici, quanto a oggi il ricorso in house costituisca una scelta gestionale che deve essere ponderata con attenzione in quanto fondante su parametri e requisiti che devono assicurare...

