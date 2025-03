Stand still obbligatorio nelle gare soprasoglia divise in lotti

Con il parere n. 3120/2025, l’ufficio di supporto del Mit risponde al quesito sulla possibilità (o meno) di non applicare lo stand still, in relazione ad un appalto sopra soglia suddiviso in quattro lotti, ad un lotto di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il quesito

Nel quesito si pone la questione – in relazione ad una gara sopra la soglia comunitaria suddivisa in quattro lotti -, ...