Servizi tecnici, avviso da 3,2 milioni per per la variante di Pinzolo di M.Fr.

Procedura aperta per affidare direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Offerte entro il 3 ottobre









La provincia di Trento ha lanciato la gara con procedura aperta da oltre tre milioni di euro (esattamente 3.240.012,24 euro di valore stimato) per affidare i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di esecuzione) per realizzare la variante stradale di Pinzolo (esattamente la "S310 – U.F. 1 – S.S. 239 di Campiglio – Variante di Pinzolo"). Nel maggio scorso l'appalto dell'opera è stata affidata al consorzio , al Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni. Ora l'ente seleziona...