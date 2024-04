Sesto San Giovanni, gara da 31,5 milioni per viabilità e parcheggio nell’ex Falck

Passo in avanti per realizzare la Città della salute a Sesto San Giovanni. Prelios Sgr ha pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della «Viabilità Unione» e del «Parcheggio Pubblico Interrato UCP SC», previsti nell’ambito della variante al Programma Integrato di Intervento (Pii) delle aree ex Falck e dello scalo ferroviario. Il bando, dal valore di 31.504.865 euro, scade il 13 giugno.



La stazione appaltante Aria, per conto della Regione Lombardia e unitamente...