Settima rata Pnrr, 11 obiettivi raggiunti - Incognita dottorati

Si avvicina il primo esame ufficiale per il neoministro con delega al Pnrr, Tommaso Foti. Entro il 31 dicembre dovrà comunicare alla Commissione Ue che l’Italia ha raggiunto i 67 obiettivi del secondo semestre 2024, a cui è legato il pagamento della settima rata da 18,25 miliardi. Mancano venti giorni e, come sempre, si attende dai ministeri l’accelerazione finale per condurre in porto la nave del Piano senza sorprese.

