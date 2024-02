Settore idroelettrico, ricorsi a raffica contro le nuove gare

I concessionari di grandi impianti idroelettrici, le cosiddette concessioni di grandi derivazioni (oltre i 3 megawatt di potenza) obbligate dalla legge sulla concorrenza a essere messe in gara dalla fine dello scorso anno, si preparano a una controffensiva organizzata e a tappeto per fermare l’avvio delle competizioni. La battaglia sarà fatta attraverso impugnative e ricorsi contro delibere e bandi emanati dalle regioni che dovranno ottemperare – in mancanza di proroghe o alternative normative - ...

