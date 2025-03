Sicilia, contro la siccità piano da 290 milioni per cinque dissalatori

Un piano di breve e medio termine da 290 milioni per fornire acqua alle province più colpite dalla siccità come Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Ma anche per mettere in sicurezza quasi tutta l’area metropolitana di Palermo: secondo calcoli dei tecnici regionali vengono consumati nell’area 3.300 litri di acqua al secondo. È il cantiere aperto dalla Regione siciliana che punta evitare, nella stagione estiva, le scene di cittadini assetati e senz’acqua per settimane come è avvenuto l’anno scorso. ...

